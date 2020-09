Francesco resta "grave ma stabile". Indagini serrate della polizia: recuperata l'auto (bruciata) utilizzata dai malviventi

Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla violenta rapina messa a segno lo scorso giovedì pomeriggio, a Foggia, dove tre rapinatori a volto coperto (più un complice in auto) hanno colpito il bar 'Gocce di caffé' in via Guido Dorso, ferendo gravemente il titolare.

L'uomo, Francesco Traiano, di 38 anni, è ricoverato in "condizioni critiche" nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia. Le sue condizioni restano stabili, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Attualmente è in coma farmacologico indotto.

Sulle indagini bocche cucite da parte degli investigatori della squadra mobile, che seguono il caso. Nelle ore successive alla rapina, gli agenti hanno affettuato una dozzina di perquisizioni a carico di pregiudicati della zona e hanno battuto l'intera area a caccia di telecamere utili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperata l'auto utilizzata dai rapinatori: come riporta Ansa, si tratterebbe di una Fiat Punto, quasi certamente provento di furto, la cui scocca è stata ritrovata bruciata nelle campagne che abbracciano la città.