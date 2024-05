Ritrovato il cartello stradale asportato in via Parini

La Polizia Locale ha ritrovato tra le erbacce di viale Virgilio il segnale stradale recante le indicazioni 'Via Bari-Fiera' asportato giorni fa in via Giuseppe Parini, probabilmente dalla stessa persona immortalata dallo smartphone di un residente, il cui video è diventato virale sui social