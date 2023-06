Recuperati in mare frammenti di anfore di epoca romana

Nell’ambito di una programmata attività di vigilanza e controllo del litorale, i militari della Guardia Costiera di Margherita di Savoia, hanno rinvenuto diversi frammenti di anfore, anse, colli, pancia, piede, di epoca romana di tipo Dressel che rivestono un indubbio valore storico e la cui vigilanza in mare e sulle coste vede coinvolta la Guardia Costiera in collaborazione con le Soprintendenze Archeologiche competenti per territorio.

I reperti saranno consegnati alla Sovrintendenza dei Beni archeologici di Foggia per le successive fasi di analisi, restauro e musealizzazione.

"Interventi tempestivi, come quello effettuato dal personale dell’ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia, consentono di eludere depauperamenti del nostro patrimonio storico-archeologico e la cui segnalazione da parte dell’utenza del mare è sempre essenziale"