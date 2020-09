Finanziere rapinato nel seggio elettorale: la pistola sottratta è stata ritrovata in un cantiere alla periferia di Foggia

Nell’ambito delle recenti perquisizioni effettuate dalle forze di polizia in occasione dell’operazione ad alto impatto effettuata lo scorso 25 settembre nel cuore di Foggia, gli aenti della squadra mobile della questura di Foggia, in un cantiere sito in una zona periferica della città, hanno rinvenuto la pistola semiautomatica marca Beretta mod. 84 cal. 9, rapinata la notte del 21 settembre scorso ad un militare della guardia di finanza in servizio presso l’istituto scolastico 'Parisi-De Sanctis', sede di seggio elettorale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Proseguonole indagini finalizzate ad identificare gli autori del grave reato.