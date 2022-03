Rasiduato bellico spunta da un terreno durante l'aratura: la scoperta di un agricoltore di Lesina

Un residuato bellico è stato individuato e fatto brillare dagli artificieri dell'Esercito in un fondo agricolo di Lesina, nel Foggiano. Il ritrovamento dell?ordigno - un proietto d'artiglieria perforante 57 mm americano, risalente alla seconda guerra mondiale - è avvenuto nella giornata di ieri, da parte di un agricoltore della zona: la scoperta è avvenuta durante l?aratura del proprio terreno.

Immediato l?allarme lanciato: sul posto, insieme ai carabinieri, è stato necessario l?intervento degli artificieri dell'Esercito, che hanno provveduto a mettere in sicurezza e far brillare l?ordigno. Si tratta di uno dei tantissimi interventi effettuati dagli specialisti dell?11° Reggimento Genio Guastatori, con sede a Foggia, che operano in Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e nelle Provincie di Chieti e Pescara, per disinnescare ordigni bellici rinvenuti occasionalmente.

Negli ultimi dieci anni, secondo le ultime stime, sono stati circa 35.000 gli interventi di bonifica effettuati su tutto il territorio nazionale.