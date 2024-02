Due ordigni bellici sbucano da un terreno a San Nicandro: artificieri li fanno brillare

Sono stati fatti brillare stamani i due ordigni bellici inesplosi, risalenti alla seconda guerra Mondiale, rinvenuti in località Mormoramento in agro del comune di San Nicandro Garganico.

A ritrovare i due ordigni è stato un agricoltore di San Marco in Lamis, proprietario del fondo, durante i lavori di trinciatura e pulizia, il quale ha immediatamente segnalato il ritrovamento al Nucleo Carabinieri Parco di San Nicandro Garganico.

Al termine dei dovuti accertamenti, l'area è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno attivato la procedura di allertamento con la Prefettura di Foggia e il sindaco di San Nicandro Garganico. Subito dopo, la Prefettura ha richiesto l'intervento degli artificieri per la rimozione e brillamento dei due ordigni.

"Questa mattina, con l'intervento dei militari dell'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, che ringrazio per la grande perizia nel condurre la delicata operazione insieme agli uomini dell'Arma e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, gli ordigni sono stati recuperare e fatti brillare in massima sicurezza secondo il protocollo di rito, in luogo isolato del territorio comunale", informa in una nota il sindaco Matteo Vocale.