Storia a lieto fine del maialino Totò: correva in centro spaventato, ora ha trovato casa

Correva per strada, era spaventatissimo, e i passanti hanno impiegato mezz’ora per recuperarlo sotto le automobili. Ma, per fortuna, questa è una storia a lieto fine, quella del maialino Totò, come l’ha ribattezzato l’animalista e volontaria Stefania Cassitti.

Ora, è affidato alle sue amorevoli cure, ma tra qualche giorno sarà nella sua nuova casa, strappato a un destino quasi certamente segnato.

“Non so cosa abbia passato”, racconta oggi Stefania, sapendolo impaurito. Era pieno di pulci e ricoperto di sporcizia. Adesso scodinzola quando lo chiama. E fa tanta tenerezza. “È meraviglioso”.

Resta un mistero cosa ci facesse in pieno centro a Foggia, in via Conte Appiano. Ma, stando a quanto hanno riferito alla volontaria anche dalla Asl, in quella zona sono stati ritrovati in passato altri animali vaganti. Capre, per esempio. Forse, usanze di stranieri che abitano in quel quartiere. Un maiale, però, non lo avevano mai incontrato.

Era stato avvistato ieri pomeriggio, intorno alle 17. Non sapendo come gestire il caso singolare, chi lo ha preso in carico, in serata, lo ha portato a Stefania Cassitti. E si sa, non è facile trovare qualcuno che si prenda cura di un maiale che non sia destinato all’alimentazione.

Si è messa subito alla ricerca di un santuario per animali che potesse ospitarlo. “Oggi sono stata tempestata di telefonate. Tantissime persone da tutta Italia hanno dimostrato solidarietà, si è creata una rete di aiuto ed è una cosa bella quando succede”.

L’intuizione è arrivata proprio dalla rete: l’appello sui social è diventato virale e in tanti le hanno suggerito di contattare La fattoria di Nonno Peppino. E, alla fine, sono stati loro a chiamarla offrendole aiuto. E così, anche grazie alla sensibilità di tanti foggiani e non, Totò è stato adottato da Vito e Sara che nel loro rifugio di Cerignola, sostenuto dalle donazioni e dalle adozioni a distanza, salvano animali altrimenti spacciati. E ora sarà libero di scodinzolare in pace.