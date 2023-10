Ritrovato il basso del cantante dei Collage rubato a Candela: "Ancora non ci credo, mi tremano le mani"

Il basso di Tore Fazzi, cantante dei Collage, la band di 'Tu mi rubi l'anima',, è stato ritrovato e consegnato questa mattina presso la caserma dei carabinieri di Ascoli Satriano.

Lo strumento musicale era stato rubato la notte del 9 ottobre scorso a Candela, insieme all'auto della band e alle chiavi di casa di un componente del gruppo , qualche ora dopo il concerto finale dei festeggiamenti dei fuochi di San Pio a Stornarella. La notizia, denunciata a bordo di un treno, aveva fatto il giro dello Stivale.

I militari dell'Arma non si sono sbilanciati sui dettagli che hanno portato al ritrovamento del basso elettrico. Il leader del gruppo musicale tornerà in Capitanata durante il Natale di Candela, quando su invito del sindaco Nicola Gatta, si esibirà con l'obiettivo di dimenticare la disavventura.

Visibilmente contento e commosso Fazzi, che quest'oggi ha dato la notizia in diretta Facebook: "Che dire, sono super emozionato. Non so da dove cominciare. Naturalmente grazie a tutti voi che avete diffuso la notizia e ai carabinieri di Ascoli Satriano. In pochissimo tempo mi hanno fatto questo grande regalo"