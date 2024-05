Ritrovata Annamaria: la 19enne di Lucera scomparsa un mese fa è stata rintracciata a Foggia

Annamaria Veneziano, diciannovenne di Lucera, è stata ritrovata quest'oggi, a un mese esatto dal giorno in cui di di lei si erano perse le tracce, vale a dire il 16 aprile. La ragazza sarebbe stata ritrovata nel centro di Foggia, dove peraltro sarebbe stata vista nella giornata di ieri al mercato Rosati. Da qui la segnalazione alle forze dell'ordine. Le ricerche si sono concluse questa mattina. Come e perché di lei non si sia saputo nulla per ben 30 giorni, al momento non è dato sapersi. Annamaria avrebbe comunque ricevuto il supporto necessario, psicologico e sanitario.

C"on immensa gioia vi comunico che Annamaria Veneziano è stata ritrovata e sta bene. Grazie alla vicinanza ed alla collaborazione di ognuno di voi ed al grande lavoro delle forze dell'ordine oggi ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Sono veramente felice. Un abbraccio di cuore a tutti ed in particolare alla signora che stamattina dopo una breve telefonata per dirmi che aveva visto Annamaria, si è subito messa a disposizione delle forze dell'ordine innescando un meccanismo virtuoso che ha portato al ritrovamento. Tutto è bene quel che finisce bene" il commento del sindaco Giuseppe Pitta, che proprio oggi aveva lanciato un appello dal suo profilo social con il seguente messaggio. "È trascorso esattamente un mese dalla scomparsa della giovane, intorno alle 9.00. Indossava una felpa nera, pantaloni scuri, scarpe chiare, zainetto scuro e aveva gli occhiali. Chiunque l'avesse avvistata o avesse notizie utili non esiti un secondo a contattare le forze dell'ordine, vi prego, fate girare il messaggio. Riportiamo insieme AnnaMaria dai suoi cari".

Del caso se ne era occupata anche la trasmissione 'Chi L'Ha Visto'.