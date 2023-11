Carichi di rifiuti sversati nel Foggiano: fenomeno camorristico finora senza responsabili

Ieri mattina 29 novembre, in tutta la sua drammaticità è riapparso il problema delle ecoballe di rifiuti sversate nelle campagne della provincia di Foggia. A ritrovare un ammasso di plastica della lunghezza di 14 metri, nei pressi delle ex riservette dell'aeronautica militare di Borgo Mezzanone, è stata la polizia locale. Nessuna traccia, al momento, dei responsabili dell'abbandono. Sono in corso le indagini.

Il fenomeno criminale - che ha interessato non solo Foggia e l'area a ridosso dell'ex pista, ma anche la zona di Cerignola e dei Cinque Reali Siti, rispetto al quale potrebbe esserci la mano della camorra con la complicità di delinquenti del posto, va avanti da parecchi anni. Nell'ultimo biennio, però, gli episodi sono aumentati a dismisura.

L'argomento, nelle settimane scorse, è stato al centro di un incontro in Prefettura tra il sindaco Francesco Bonito e Maurizio Valiante, che al primo cittadino di Cerignola aveva assicurato maggiori controlli.

Comunque, sul viavai di tir carichi di rifiuti illeciti provenienti da altre regioni, piaga documentata più volte su queste colonne, ci sarebbero importanti indagini in corso.

Sono stati molti i carichi di immondizia abbandonati nell'area di Borgo Mezzanone. Spesso i rifiuti vengono dati alle fiamme per cancellare le tracce, con i roghi che inquinano il terreno sottostante e l'aria.

Basti pensare che nell'estate 2022, a Stornarella, in un capannone abbandonato, erano state date alle fiamme tonnellate di ecoballe che giacevano lì da parecchi mesi. Qualche settimana prima, la proprietaria di un terreno all'Incoronata, aveva trovato sul suo campo una montagna di rifiuti di ben 25 ecoballe. Una vicenda analoga era accaduta anche in agro di Candela.