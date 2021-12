Blitz in un garage sospetto: trovati 400 grammi di cocaina ma il proprietario era morto da un po' di tempo

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di San Severo, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto 400 grammi di cocaina di ottima qualità all’interno di un garage disabitato, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai residenti della zona, circa un andirivieni sospetto di persone nei pressi di un garage. Dopo vari appostamenti, il 19 novembre i carabinieri sono intervenuti trovando la sostanza suddivisa in tre confezioni e scoprendo che il proprietario del locale era deceduto a febbraio, elemento che ha reso difficile l’individuazione del reale utilizzatore del box adibito a deposito droga per lo smercio in grandi quantitativi.

L’ottima qualità dello stupefacente avrebbe consentito molto probabilmente anche la divisione 1 a 3, cioè per ogni grammo di sostanza reale, utilizzando sostanze volgarmente dette da “taglio”, avrebbero portato sul mercato circa 1 kg e mezzo di sostanza. "L’attività in parola è significativa su vari aspetti, il primo, imprescindibile, sulla fiducia dei cittadini nel segnalare all’arma situazioni “anomale”, in seconda analisi la pronta risposta dei militari che hanno prima verificato la zona e, sebbene non abbiano notato particolari movimenti, sono intervenuti al primo concreto sospetto, rinvenendo l’importante quantitativo sequestrato"