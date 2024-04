Ladri rubano auto dell'Ente Parco del Gargano, carabinieri la ritrovano a Borgo Incoronata

Rubata e ritrovata dai carabinieri nei pressi di Borgo Incoronata: è l'auto dell'Ente Parco Nazionale del Gargano che il Presidente e docente universitario Pasquale Pazienza utilizza per i propri spostamenti per l'espletamento delle attività istituzionali. Il furto, stando a quanto si legge nella determinazione dirigenziale del 9 aprile a firma del direttore facente funzioni Vincenzo Totaro, è stato sottratto in occasione di una trasferta nel Comune di Foggia.

Il veicolo Nissan X-Trail era stato parcheggiato il 28 marzo in via Antonio Gramsci nei pressi del civico 65. Il primo aprile una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Foggia ha rinvenuto l'auto danneggiata in più parti e con evidenti segni di effrazione nei pressi di Borgo Incoronata.

Al netto dei danni provocati dal furto, il recupero, la custodia e la conservazione del mezzo sono costati 276 euro.