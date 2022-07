Padrone ritrova i suoi cani 'shih tzu': non erano stati abbandonati, aveva sporto regolare denuncia

Gli appelli e le ricerche dell’Enpa di San Severo hanno fatto emergere un inaspettato lieto fine. Quello che era sembrato un abbandono in piena regola era invece il frutto della fuga dei due cagnetti. I due shih tzu ritrovati da una signora, mentre provavano a rincorrere un furgone, non erano stati abbandonati dal veicolo ma erano scappati già dalla mattina e il loro proprietario, un lavoratore stagionale straniero, aveva fatto regolare denuncia di smarrimento e li stava cercando.

La notte scorsa i due cani sono stati accolti nel Rifugio Enpa di San Severo e questa mattina il loro proprietario è andato a prenderli. Una storia a lieto fine anche grazie alla tenacia della signora che li ha recuperati e che, oltre a non essersi voltata dall’altra parte e ad aver subito soccorso i cani, ha presentato denuncia alla Polizia Locale, un passaggio fondamentale per poter attivare tutti gli aiuti.

La Polizia ha infatti contattato l’Enpa di San Severo per provare a rintracciare i proprietari ma il chip è risultato registrato all’estero. Fortunatamente anche il proprietario aveva già sporto regolare denuncia e gli appelli sui social della città erano diventati virali.

“Noi lo ripetiamo sempre - afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa - denunciare è fondamentale e, come in questo caso può fare la differenza! Questi due cagnetti sono stati fortunati mentre purtroppo, da quanto apprendiamo in questi giorni dalle nostre sezioni, sono tanti quelli che vengono effettivamente abbandonati. Non voltarci dall'altra parte e agire correttamente è la chance più grande che possiamo dare agli animali, per trovare i responsabili nei casi di abbandono e per trovare la loro famiglia nei casi di smarrimento come questo.”

