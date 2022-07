Cane da caccia abbandonato a Vieste: 'Wolf' salvato da un gruppo di volontari

Vagava stanco per le campagne di Vieste, fino a quando non è stato avvistato da alcuni volontari. È la storia di Wolf, un bellissimo cane da caccia: "Come è ben noto i cani da caccia sono razze selezionate dall’uomo per aiutarlo nelle attività venatorie. È noto a tutti che la vecchiaia dei nostri amici a quattro zampe è veloce ed improvvisa rispetto ai nostri parametri, tuttavia quando i cani diventano anziani o si ammalano, vengono ritenuti non più idonei al loro scopo e lasciati a se stessi come se fossero oggetti non più utili", spiega Caterina Ciuffreda, Comandante della Polizia Locale di Vieste.

In seguito al ritrovamento, la Polizia locale ha attivato i controlli del caso riuscendo a rintracciare il proprietario dell'animale. Il personale dell’Unità Operativa Spiagge 'Beach Patrol' per salvaguardare la salute dell’animale e per evitare esiti infausti a danno dello stesso, ha proceduto al sequestro dell’animale. Nei confronti del proprietario si sta procedendo sia per quanto riguarda responsabilità di natura amministrativa, sia per responsabilità aventi rilevanza penale.

'Wolf' è malato di Leishmaniosi e il Comune di Vieste sta facendo tutto il possibile per curarlo grazie ai veterinari della zona e soprattutto grazie alla locale associazione di volontariato 'Lega del Cane' che svolge sul territorio, in stretta collaborazione con l’assessore all’Ambiente Vincenzo Ascoli un ruolo importante a tutela degli animali. L’esito delle operazioni è stato tempestivamente comunicato al sindaco Nobiletti che si è complimentato con il personale operante. Tutte le spese sostenute saranno addebitate in danno al proprietario dell’animale.