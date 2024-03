Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: era in un casolare abbandonato

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, in agro di Ascoli Satriano. Il corpo, non ancora identificato, è stato trovato in un casolare abbandonato in contrada 'Mezzana Grande'. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri: sulla salma verranno svolti accertamenti per comprendere cause del decesso, molto verosimilmente naturali.

L'episodio fa il paio con un analogo ritrovamento avvenuto nel pomeriggio del 12 marzo in viale Virgilio a Foggia.