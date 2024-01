Scheletri di auto vecchie di 50 anni nel cuore del Parco del Gargano

Giuseppe Marasco, per conto degli ispettori ambientali Civilis, ha denunciato il ritrovamento di alcune carcasse di auto degli anni Ottanta-Novanta, tra cui una Fiat 127, prodotta in Italia dal 1971 al 1987, in località Ruggiano a Manfredonia: "Una situazione incredibile" il commento a caldo del 'Generale': "Stavamo percorrendo un tratturo interno quando ci siano imbattuti in quel macabro spettacolo. Non credevamo ai nostri occhi. Un deposito di carcasse di automobili ormai ridotte a ferro arrugginito. Guardando il tipo di automobili ci siamo resi conto che erano modelli non più in circolazione. Risalenti almeno una cinquantina di anni fa". Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Manfredonia. I rottami sono stati rimossi: "Il Gargano fatto scempio di azioni criminali che sono dei veri attentati alla bellezza della natura del Gargano e alla sicurezza pubblica" ha aggiunto, amareggiato, Giuseppe Marasco.