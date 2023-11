Le rubano auto con dentro sediolini e passeggini, carabinieri la ritrovano grazie a un anonimo

E’ stata ritrovata l’auto rubata in via Tribuna, nei pressi della villa comunale di Lucera, la cui proprietaria, attraverso un sito locale, aveva lanciato un appello affinché i ladri restituissero almeno i due passeggini e i due sediolini per bambini che erano all’interno della Ford C-Max grigia.

Nel primo pomeriggio di ieri, 6 novembre, il sindaco della città federiciana candidata capitale italiana della Cultura 2026, ha appreso con soddisfazione del rinvenimento ad opera dei carabinieri, su segnalazione anonima pervenuta al 112, della vettura oggetto di furto con dentro passeggini e sediolini.

Grande a riguardo, riferiscono da via San Domenico, la gioia della segnalante. “È un’inequivoca conferma che la giusta collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine sia l’unica modalità per porre argine ad ogni fenomeno delinquenziale e ripristinare senso di legalità e sicurezza. Vorrei aggiungere una cosa che ho imparato dal Comandante dei Carabinieri di Lucera: quello che i militari maneggiano durante i posti di controllo o di blocco non è il cellulare privato, bensì un tablet che consente loro di fare accertamenti su persone e veicoli fermati” commenta il sindaco Giuseppe Pitta, il quale ha sottolineato anche che seppure l’attenzione delle istituzioni e delle forze di polizia debba essere sempre al massimo delle potenzialità, l’allarmismo che si è sollevato negli ultimi tempi circa l'aumento dei reati predatori, non troverebbe riscontro nei dati oggettivi che indicano negli ultimi anni un sensibile calo dei delitti.