Trovate armi di interesse storico in un'abitazione: revocata licenza al proprietario

All'esito di unontrollo amministrativo di polizia effettuato dal personale del commissariato di Manfredonia, un uomo è stato deferito poiché dagli accertamenti effettuati all’interno dell’abitazione, sono state rinvenute numerose armi, alcune delle quali smontate, di interesse storico o comunque rare e antiche, presumibilmente oggetto di attività di commercio illegale in quanto posto in essere senza le dovute autorizzazioni. Il Questore di Foggia, su segnalazione tempestiva del personale in forza alla divisione P.a.s. ha adottato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile, di cui era titolare il soggetto destinatario dell’accertamento.