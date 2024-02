Ritrovati a San Severo gli ultranovantenni scomparsi in Abruzzo

Sono stati ritrovati a San Severo e sarebbero in buone condizioni, i due anziani novantenni che ieri 19 febbraio avevano fatto perdere le tracce da Ripa Teatina. Santino e Gabriele erano usciti in auto e non avevano più fatto rientro a casa. I familiari, non vedendoli arrivare, avevano immediatamente allertato i carabinieri.

Come riporta Chietitoday, dopo le ricerche avviate nella notte dai militari dell'Arma e dai vigili del fuoco con i cani cinofili nella zona del campo sportivo della cittadina di residenze dei due, dove per l'ultima volta era stata agganciata la cella di uno dei due telefoni cellulare in uso ai due amici, oggi, in tarda mattinata, è arrivata la notizia del ritrovamento, di cui però non si conoscono i dettaglia