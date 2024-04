Nel carcere di Foggia trovato un borsello con dentro 1 kg di hashish

Il segretario generale aggiunto del sindacato Osapp, Pasquale Montesano, ha reso noto che nel pomeriggio del 19 aprile, a seguito dell'intuito dell'agente della polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza del campo sportivo - dove era in corso attività ricreativa dei detenuti ristretti alla sezione 1 'Vecchia', è stato recuperato un borsello con all’interno 1 kg di hashish, presumibilmente diretto ad appartenenti alla criminalità organizzata per il traffico illecito all’interno della struttura penitenziaria di via delle Casermette.

"Nella circostanza non possiamo mancare di evidenziare come la Polizia Penitenziaria in Puglia, particolarmente a Foggia, stia subendo il disagio di una organizzazione complessiva che non funziona e da correggere sottodimensionato negli organici e poco attenzionato dalla politica e dall’amministrazione Penitenziaria e continua a essere sovraesposta e vessata dall’inefficacia del sistema".

Per l'ennesima volta il sindacalista ha chiesto un immediato incremento degli organici già dalle prossime assegnazioni del 183esimo corso per la Puglia e per Foggia in particolare: "Ribadiamo nuovamente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo Meloni di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo e, non ultima, la strumentalizzazione e la perseveranza della criminalità che necessita di una democratica, rigida disciplina, tesa a ristabilire i canoni delle indicazioni normative del sistema penitenziario".