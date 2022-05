Rito abbreviato per l'oncologo Rizzi: chiesto lo svincolo dei capitali per risarcire le parti offese

Verrà giudicato con rito abbreviato l’oncologo pugliese Giuseppe Rizzi, arrestato nel maggio scorso e rinviato a giudizio dinanzi al gup del Tribunale di Bari, con l’accusa di concussione continuata e truffa aggravata in danno di pazienti, perlopiù malati terminali, indotti a pagare per cure spacciate come salvavita, ma rivelatesi inefficaci.

Il caso, lo ricordiamo, è partito dalla denuncia dei familiari del foggiano Ottavio Gaggiotti, ritenuto ‘paziente zero’ dell'inchiesta: l’uomo, deceduto nel 2019, fu indotto a consegnare al professionista fino a 130mila euro nella speranza di guarire da un carcinoma definito "irreversibile" (qui i dettagli della vicenda). Diciotto, nel complesso, le parti offese individuate nel procedimento a carico del medico e della sua compagna, co-indagata nel medesimo procedimento. Nel caso del paziente foggiano viene contestato il fenomeno di concussione aggravata e continuata; per gli altri, il reato contestato è quello di truffa aggravata.

LO SFOGO | "Mio padre maltrattato. Calpestata la sua dignità di uomo e di malato"

Questa mattina, nel corso dell’udienza dinanzi gup di Bari, l’imputato ha avanzato una istanza, per il tramite del difensore, l’avvocato Mario Malcangi, per svincolare parte del capitale sotto sequestro al fine di risarcire, come già anticipato in sede di udienza preliminare, le parti offese. Sul punto, il giudice si è riservato; il nodo verrà sciolto nella prossima udienza, già calendarizzata a luglio, quando è prevista la discussione del pm, Marcello Quercia, e delle parti civili. L’istanza risarcitoria verrà, eventualmente, definita dal giudice, sulla base richiesta per danni materiali e morali, nonché sull’importo documentato a titolo di sorte capitale.