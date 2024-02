L'intercity 605 Milano Centrale con partenza alle 7.05 e arrivo a Lecce alle 19.55, con fermate anche a San Severo e a Foggia, registra un ritardo di circa un'ora per una prolungata preparazione in partenza. Dall'ultimo rilevamento, quello delle 9.41, il ritardo è stimato in 56 minuti. L'arrivo a San Severo è previsto alle 16.28, mentre a Foggia alle 16.48 (qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto).