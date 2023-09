Ritardi per il treno Lucera-Foggia: disagi tra i pendolari

Diversi i disagi che si segnalano sulla linea Foggia-Lucera. Il treno delle 6.00 Lucera-Foggia di Ferrovie del Gargano stamani è partito in orario, ma è rimasto fermo per molti minuti in attesa che sopraggiungesse il treno Foggia-Lucera, partito in ritardo. L'effetto domino scatenatosi ha portato molti pendolari a perdere le coincidenze dei treni per altre località dove si recano per lavoro.

"È inconcepibile non poter prendere il treno per colpa di ritardi di oltre 20 minuti. Non possiamo andare avanti così, si ha sempre il timore di imbattersi in una odissea ferroviaria", racconta un pendolare.

"Il problema è sempre lo stesso e riguarda la fermata in località Vaccarella, dove c'è il deviatoio (scambio) e per ripartire bisogna attendere il treno proveniente da Foggia che spesso di prima mattina è in ritardo. Questi disagi – concludono i pendolari – non derivano da guasti ai treni, di conseguenza non sono tollerabili nell’ora di punta: sono anni che conviviamo con questa routine per niente agevole: è giusto, però, continuare a segnalare perché i disagi dei lavoratori sono tantissimi“.