Incidente elicottero, terminata l'autopsia sui piloti: escluse gravi patologie, eseguiti test tossicologici

Nessuna grave patologia sarebbe stata riscontrata a carico dei piloti Alidaunia, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, di 60 e 39 anni, deceduti lo scorso sabato mattina, nello schianto dell’elicottero in volo sulla tratta Tremiti - Foggia. Nell’incidente aereo, sette persone, compresi i due uomini al comando, hanno perso la vita.

E’ quanto emerge dai primi esiti dell’autopsia, disposta dalla Procura di Foggia, ed eseguita nella giornata di oggi, nell'obitorio dell'ospedale di San Severo. I medici legali, quindi, non avrebbero riscontrato nulla che possa far pensare ad un malore improvviso in volo.

Come riporta Ansa, sono stati eseguiti anche i esami istologici e tossicologici: i risultati saranno noti prossimamente; le risultanze dell’accertamento medico-legale, invece, saranno depositate in Procura entro i canonici 60 giorni. A carico dei due piloti, sarebbero stati riscontrati grossi traumi da impatto; quando il velivolo è precipitato al suolo, erano – verosimilmente – entrambi ai posti di comando.

Intanto, la città si prepara a tributare l’ultimo saluto per Ippolito e Nardelli. I funerali sono previsti rispettivamente nella giornata di domani, domenica 13 novembre, e lunedì 14 novembre, alle ore 16, nella Cattedrale di Foggia. Per l’occasione, i commissari straordinari hanno decretato il lutto cittadino.