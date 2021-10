Stranieri e minori picchiati in piazza Mercato: daspo Willy ai tre 20enni arrestati, dovranno stare lontano dai locali della 'movida' per un anno

Sabato scorso gli agenti della divisione Anticrimine della Questura di Foggia hanno eseguito il provvedimento del questore di daspo 'Willy' nei confronti di tre soggetti ventenni tratti in arresto in esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Foggia, per il reato di lesioni aggravate dall’odio razziale e dall’aver commesso il fatto per abietti e futili motivi.

Il grave comportamento ha consentito di applicare la nuova norma, recentemente introdotta, che prevede, in questi casi, il divieto di accesso e stazionamento per un anno a tutti i locali situati nel centro della “movida” cittadina quali pub, bar e discoteche.

I provvedimenti, in questione sono stati adottati anche sulla base degli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolti nell’immediatezza dei fatti dall’U.P.G.S.P. e dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia.