"Violenza e malcostume". Il prefetto di Foggia duro sulle risse e aggressioni di piazza Mercato: "Domani vertice"

Le aggressioni e le risse di piazza Mercato in cui sono rimasti feriti alcuni cittadini stranieri non passano inosservate. Tutt'altro. "In relazione agli episodi ho indetto uno specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno esaminate le dinamiche dei fatti al fine di valutare le iniziative da adottare condivise con le forze dell'ordine e con le autorità comunali. La pacifica convivenza non può essere turbata da questi episodi di violenza e malcostume", il commento del Prefetto di Foggia. Domani a mezzogiorno oltre ai comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, parteciperanno il questore e il sindaco Landella.

