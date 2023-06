Sangue e paura in strada: litigano e si affrontano a colpi di coltelli

Litigano in strada e si affrontano con un coltello. È successo lo scorso giovedì sera, in via San Ferdinando di Puglia, a Cerignola. I due, entrambi del posto, hanno riportato ferite da arma da taglio, rispettivamente ad una mano e ad un fianco, giudicate dai medici guaribili in una manciata di giorni.

L’accaduto è all’attenzione degli agenti del commissariato di Cerignola, che dovranno ricostruire dinamica e movente dell’accaduto. Al vaglio degli agenti la presenza di telecamere utili in zona.