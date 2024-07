Rissa finisce nel sangue in via Podgora: "Lo ha sfregiato di nuovo!"

Un’aggressione tra due cittadini stranieri, avvenuta in strada, domenica pomeriggio, è finita nel sangue (ancora visibile presente sui marciapiedi). Si tratta dell'ennesimo episodio avvenuto a Foggia, in via Pogdora, nel cuore del degrado del Quartiere Ferrovia.

Due persone, per cause ancora da accertare, si sono affrontate in strada. Dai video che circolano, effettuati da residenti della zona, si vede un uomo a petto nudo colpire con una lama (non è chiaro se coltello o altro) il viso dell'altro: "Lo ha sfregiato di nuovo", commenta nella ripresa una persona che ha assistito alla scena, come a voler indicare che la violenza, in quella parte della città, è all'ordine del giorno.

A dare notizia dell'accaduto è il gruppo 'Difendiamo il Quartiere Ferrovia' che riporta anche la denuncia social di una residente: "Nonostante siano state chiamate le forze dell'ordine non si è visto nessuno! Per una cosa cosi seria, dove veramente poteva scapparci il morto!"

"Oltre al quotidiano degrado, all’immondizia sui marciapiedi, agli orinatoi a cielo pubblico, alle donne perseguitate e ai mercatini degli stracci - raramente smantellati da chi di dovere - i residenti del quartiere Ferrovia sono costretti a vivere nel terrore e si sentono sempre più abbandonati dalle istituzioni", si legge in una nota del gruppo.

"Il presidio fisso dei vigili urbani finora è servito soltanto alle solite fotografie di rito. Molti residenti intanto, visto il continuo peggioramento e i mancati interventi, si stanno organizzando per denunciare la situazione e l’immobilismo delle istituzioni. Per cominciare basterebbe iniziare a multare per occupazione abusiva di suolo pubblico i titolari dei locali etnici davanti ai quali si crea il degrado ogni giorno. Come mai nessuno riesce ad arrivarci", concludono provocatoriamente.