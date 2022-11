Violenta rissa in via Piave: fermati tre soggetti, uno è ferito

Attimi di paura questa sera in via Piave a Foggia, dove per cause ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto - carabinieri, polizia e polizia locale - tre persone sono state fermate al termine di una spaventosa rissa. Si tratta di tre soggetti di origini africane. Uno ha una ferita alla mano. Altri avrebbero guadagnato la fuga all'arrivo delle pattuglie e approfittando del buio si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce. Non è chiaro se siano state utilizzate armi bianche.