Lite furibonda nel centro di Termoli, nei guai 36enne di San Severo: scatta il foglio di via

Lite furibonda nel centro di Termoli, scatta il 'Foglio di via' per un 36enne di San Severo. Il fatto è successo nella tarda serata dello scorso 2 ottobre, quando è scoppiata una violenta lite in strada, culminata in aggressioni fisiche e verbali tra diversi giovani, sotto gli occhi attoniti degli avventori dei locali ubicati in una piazza del centro cittadino.

Le condotte dei facinorosi hanno determinato una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, suscitando nel contempo un elevato allarme sociale e l'indignazione di tutta la popolazione termolese, preoccupata per la recrudescenza, soprattutto nei fine settimana, dei reati riconducibili alla cosiddetta 'movida violenta'.

Per questo motivo, il questore di Campobasso ha emesso nei confronti di uno dei giovani coinvolti nella lite, originario di Termoli, il provvedimento di 'Daspo Urbano' con il quale è fatto divieto l'accesso e lo stanziamento nelle immediate vicinanze ad una serie di attività del centro cittadino, prevalentemente di ristorazione e di somministrazione di bevande, luoghi nei quali il giovane ha manifestato la sua indole violenta.

Nei confronti degli altri due uomini coinvolti nella lite, uno originario di San Severo e l'altro di Termoli, sono stati invece emessi rispettivamente il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Termoli ed il provvedimento di Avviso Orale, entrambi misure di prevenzione tipiche rivolte a quei soggetti che manifestano forme di pericolosità generica che consentono risposte effettive ed immediate al fine di ripristinare la violata tranquillità sociale.

Nell'immediatezza dei fatti, i due erano stati denunciati dai carabinieri rispettivamente per lesioni personali aggravate ed ubriachezza.