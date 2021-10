Rissa a pugni e bottigliate in un supermercato di Foggia. Il racconto della vittima: “Cinese di m***a, hai portato il virus in Italia”

"Cinese di m***a, hai portato il virus in Italia". E scoppia il litigio al supermercato, culminato con una bottigliata in testa al malcapitato. E' successo questo pomeriggio, in un supermercato alla periferia della città.

A raccontare l'accaduto, con la voce ancora spezzata dalla rabbia e dalla paura, è Dongjie Lin, cinese di origine ma foggiano di adozione. In un video di pochi minuti, pubblicato sulla pagina social, il giovane mostra i segni di una aggressione e prova a raccontare l'accaduto. "Ero andato al supermercato per fare la spesa", racconta. "Ho visto una signora che stava litigando con la commessa". Non aveva la mascherina ed era stata rispedita indietro. "Questa donna è passata avanti a me e mi ha detto: 'Cinese di m***a hai portato il virus in Italia'. Mi sono arrabbiato tantissimo", continua.

"Qui c'entra il razzismo, non è giusto. Subito dopo è arrivato il marito e mi ha dato uno schiaffo". L'episodio è subito degenerato: "Mi sono picchiato con il marito, dopo alcuni pugni dati da entrambi, mi ha dato una bottiglia in testa", spiega il ragazzo mostrando l'evidente bozzo sulla fronte.

Sul posto è stato necessario l'intervento di polizia e carabinieri per riportare la calma. "Io avevo ragione. Dopo l'arrivo della polizia, mi hanno chiesto scusa ma quello che è accaduto non è giusto", sbotta.