Rissa in via Piave: ubriaco aggredisce commerciante, che reagisce e lo manda in ospedale

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi 22 aprile in via Pia ve nel quartiere Ferrovia di Foggia per una rissa scoppiata tra due persone, un cittadino africano esagitato e un commerciante cinese, con l'aggressore che ha avuto la peggio.

Medicato sul posto dai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, è stato accompagnato in pronto soccorso per delle ferite alla testa. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale.

Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Inoltre, in via Podgora è stato eseguito il sequestro di centinaia di capi di abbigliamento usati venduti in maniera abusiva