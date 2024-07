Maxi rissa a Stornarella: volano calci e pugni dopo un concerto vicino a un locale

Il concerto tanto atteso si trasforma in una maxi-rissa, con tanto di pattuglie di carabinieri e ambulanza. E le polemiche si spostano dalla piazza comune alla piazza politica.

E’, in breve, quello che è successo ieri sera, a Stornarella, dove il post concerto di un cantante neomelodico, special guest di un evento organizzato da un locale di via Marconi, si è trasformato "in una serata di caos e violenza”. A denunciare l’accaduto è il gruppo ‘Adesso Stornarella’ che chiede “più sicurezza e responsabilità da parte delle autorità locali”.

“È inaccettabile che un evento di tale portata non sia stato accompagnato da un’adeguata sorveglianza. L’amministrazione comunale, presente all’inaugurazione del locale che ha ospitato l’artista, non ha provveduto a garantire la sicurezza necessaria, mettendo a rischio l’incolumità dei partecipanti. La mancanza di misure di sicurezza adeguate è un grave segnale di negligenza da parte delle autorità locali”, tuona il gruppo in un post pubblico.

“I cittadini ci segnalano il timore che simili episodi possano ripetersi durante i prossimi eventi programmati. È fondamentale che l'amministrazione prenda provvedimenti immediati per evitare che situazioni del genere si ripetano, implementando una sorveglianza rigorosa e misure di sicurezza appropriate per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti”, concludono.

Immediata la risposta del primo cittadino, Massimo Colia, che sceglie la stessa piattaforma per il botta e risposta. Il sindaco parte da una premessa: “Vorrei precisare che nel cartellone estivo non ci sono solo eventi organizzati dall'amministrazione, ma anche da associazioni o attività che li hanno comunicati in anticipo. Questo serve a informare i cittadini dell'offerta complessiva del programma estivo di Stornarella. È noto che la sicurezza degli eventi spetta agli organizzatori che ne conoscono la portata”.

“In questo caso, la lite è avvenuta in prossimità del locale quando l'artista era già andato via e il locale aveva le serrande abbassate a metà per le pulizie. Una preghiera: non strumentalizziamo questi episodi a fini elettorali, perché la campagna elettorale è finita. Alimentare odio e risentimento tra i cittadini non è corretto se abbiamo veramente a cuore la nostra comunità”, conclude Colia.