Violenta rissa nella 'zona of limits' del quartiere Ferrovia: volano calci e pugni: "Noi bloccati in casa, loro possono tutto"

Abitanti del quartiere Ferrovia sul piede di guerra. Ieri sera è scoppiata l'ennesima rissa. Sono volati calci e pugni. Le immagini - pubblicate sulla pagina Fb 'Difendiamo il quartiere Ferrovia' - sono state riprese da un residente: "E' dalle sei che si stanno menando sti s....".

"Rissa in piena zona rossa, come se nulla fosse. Siamo bloccati in casa, in attesa che qualcosa cambi, però loro possono tutto. Dai parcheggi selvaggi ai mercatini di vestiti rubati o usati. Nel frattempo 5 pattuglie ferme al Piazza Cavour. Crediamo che questo video possa essere usato come autocertificazione da ora in poi" il commento.

Soltanto alcuni giorni fa 'Gli Amici del Viale' avevano denunciato "la totale mancanza di visione politica della Giunta comunale senza vergogna" che "ha consentito la completa ghettizzazione del quartiere, trasformando la zona più bella di Foggia in una fogna a cielo aperto e privando così i cittadini residenti dei servizi essenziali per la normale vita di un quartiere".

L'associazione, commercianti e residenti, la mancanza di un piano del commercio, "atto ad una più equa distribuzione degli esercizi commerciali" e di delibere ad hoc" per arginare tale problema".