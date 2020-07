"E' stato brutto". Un sabato sera si trasforma in guerriglia in piazza Mercato: bottiglie in testa, calci e sputi a stranieri

Una serata tranquilla con una coppia di amici di passaggio in città si è trasformata in un incubo per due ragazzi del Gambia e le loro fidanzate, tra cui una ragazza di Foggia.

Sabato scorso tra le 2 e le 4 di notte piazza Mercato è stata teatro di almeno una aggressione all'indirizzo di due ragazzi di colore, ma i malcapitati sarebbero quattro e gli episodi di violenza due, verificatisi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Il viavai delle ambulanze sul posto conferemerebbe il clima di guerriglia che ha caratterizzato la movida del week-end appena trascorso.

Di uno dei feriti sappiamo che ha riportato un trauma cranico e cinque punti; e che nel tentativo di cercare di capire cosa stesse accadendo, mentre nel frattempo "c'erano già bottiglie che volavano in aria" e il suo amico era a terra, si è ritrovato a doversi difendere da un gruppo di ragazzi, che lo hanno accerchiato e aggredito. Erano almeno una decina. Invano si è rivelato il tentativo disperato della sua compagna di chiedere un chiarimento e riportare l'ordine: "Gli è arrivata una bottiglietta in testa ed è caduto a terra perdendo i sensi".

A quel punto la ragazza ha provato a proteggere il fidanzato coprendogli la testa e il volto, ma la violenza del branco non si è arrestata nemmeno di fronte al sangue e al ferimento del malcapitato. Anzi, è proseguita con il lancio delle bottiglie di vetro, mozziconi di sigarette, sputi, calci e insulti: "Ve ne dovete andare da qua", "vedi ste due sceme che li difendono pure".

Uno degli aggressori avrebbe scagliato il casco sulla testa del malcapitato, rimasto, nel frattempo, dolorante a terra: "E' stato davvero brutto e umiliante". Onore all'unica persona intervenuta in soccorso delle vittime, mentre la maggior parte dei presenti, evidentemente in preda allo spavento, sono scappati o si sono rifugiati nei locali vicini.

La ricostruzione dei gravissimi episodi ora è al vaglio della polizia. Oltre alle testimonianze degli aggrediti e dei presenti, gli investigatori confidano nelle immagini delle telecamere dell'area per ricostruire con esattezza le fasi della guerriglia e risalire ai responsabili.

Nel frattempo, a poche ore dall'ennesima notte insonne, di violenza e di paura, sui social i residenti e i frequentatori del centro storico tornano a chiedere maggiori controlli e la presenza fissa di una pattuglia delle forze dell'ordine dopo la mezzanotte.