Botte da orbi in piazzale Italia, scippano catenina e scoppia la rissa all'uscita da scuola: "Prima che qualcuno si faccia male intervenite"

Botte da orbi intorno all’ora di pranzo davanti al liceo Lanza di piazzale Italia, dove due gruppi di ragazzi se le sono date di santa ragione dopo il tentativo di uno dei partecipanti alla rissa di strappare dal collo di un ragazzo una catenina d’oro.

Da informazioni in nostro possesso, la vittima dello scippo ha inseguito il ladro - che nel frattempo era riuscito a salire su uno scooter guidato da un altro ragazzo, nel tentativo di far perdere le tracce – ed è riuscito a bloccarlo facendolo cadere a terra.

Insieme a un amico avrebbero cominciato a colpirli. Nel giro di pochi secondi, in soccorso ai presunti scippatori, sono intervenuti alcuni soggetti che hanno preso le loro difese aggredendo la vittima del furto e l’amico. Uno dei due avrebbe ricevuto un violento pugno e sarebbe finito a terra.

Un uomo che era all’esterno dell'edificio scolastico in attesa che uscisse la figlia è intervenuto insieme a un altro signore, rimediando, nel parapiglia, un graffio alla testa e la rottura degli occhiali. L’uomo ha anche allertato la polizia.

In piazza Italia a qualsiasi ora scorrazzano ragazzi in scooter impennando e sfrecciando tra i passanti, anche sui marciapiedi. I genitori degli alunni chiedono che almeno nelle ore di entrata ma soprattutto uscita dei ragazzi, siano presenti della pattuglie delle forze dell’ordine come deterrente e per evitare che qualcuno si faccia male.

L’episodio di questa mattina fa il paio con l’aggressione avvenuta qualche sera fa in viale Manfredi. In quella occasione un ragazzo è stato aggredito alle spalle e derubato del cellulare sotto casa da due soggetti scappati a bordo di uno scooter. Sul caso specificano indagano i carabinieri, dopo la denuncia presentata dalla madre.