Rissa a colpi di spranga a Manfredonia

E' di un ferito trasportato il bilancio della rissa scoppiata tra due ragazzi, in pieno centro, a Manfredonia, tra il Castello e la villa comunale in via del Porto.

Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto insieme alla polizia locale e agli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, due ragazzi si sono affrontati davanti a moltissime persone, in un orario di punta.

Uno dei due avrebbe preso a sprangate il rivale provocandogli ferite in più parti del corpo. Il ferito sarebbe stato trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso atterrato nell'area mercatale.