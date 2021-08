Si affrontano in strada 'armati' di bastoni, scatta il Daspo urbano per 4 giovanissimi: niente 'movida' per un anno

Il grave comportamento commesso dai suddetti ha consentito di applicare la nuova norma, recentemente introdotta, che prevede in questi casi nei loro confronti, il divieto di accesso e stazionamento per un anno a tutti i locali situati nel centro della 'movida' cittadina quali pub, bar e discoteche.

Il fatto risale allo scorso maggio, in orario pomeridiano, quando nella zona pedonale davanti a numerosi passanti, dove nelle immediate vicinanze vennero rinvenuti anche due bastoni di legno.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Divisione anticrimine della questura di Foggia e del Commissariato di Manfredonia, hanno eseguito il provvedimento di 'Daspo Urbano' nei confronti di quattro soggetti di giovane età, denunciati per il reato di rissa e lesioni.

