Rissa fuori da un locale a Rimini, morte cerebrale per un vigile del fuoco foggiano

Sarebbe stata confermata la morte cerebrale del vigile del fuoco foggiano rimasto coinvolto la scorsa notte in una colluttazione fuori da un locale di viale Principe di Piemonte a Miramare. Secondo una prima ricostruzione, il 34enne di origini foggiane (in servizio presso il distaccamento aeroportuale di Miramare di Rimini) avrebbe infastidito delle ragazze e per questo sarebbe stato allontanato dal locale dove si trovava. Una volta fuori, sarebbe nata una colluttazione con il buttafuori durante la quale il giovane sarebbe caduto a terra. Non è chiaro se il pompiere abbia battuto la testa a terra o sia stato colpito da un pugno al volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Infermi di Rimini dove è stato intubato. Le sue condizioni sarebbero peggiorate durante la notte. La Polizia avrebbe già interrogato diverse persone ed acquisito le immagini delle telecamere della zona.