Violenza inaudita a Foggia: in due si affrontano con mazze e catene sull'isola pedonale

Violenza inaudita questa mattina in via Lanza, sull'isola pedonale, davanti alla mostra statica dell'Arma dei carabinieri.

Due soggetti, entrambi stranieri, uno di etnia africana, l'altro romeno, si sono affrontati davanti ai passanti con mazze e catene.

I militari presenti sul posto hanno scongiurato il peggio. Dopo aver calmato gli animi dei litaganti, con l'ausilio della polizia locale presente sul posto, hanno arrestato uno dei due.

Sono in corso le indagini per stabilire i motivi per i quali è scoppiato il violento litigio.