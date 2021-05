Panico in piazza ad Orta Nova. Rissa oltre il coprifuoco, giovani si affrontano con bottiglie rotte: sei feriti

In azione almeno 8 giovani, tutti del posto, di età compresa tra i 17 ed i 27 anni. Al momento non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante di tale violenza. L'unico dato certo è quello dei feriti: sei soggetti, di cui uno in condizioni più serie. Indagini in corso dei carabinieri

Rissa in piazza, ad Orta Nova, dove la scorsa notte (poco dopo l'1.30, quindi ben oltre l'inizio del coprifuoco) alcuni giovani - tutti del posto, di età compresa tra i 17 ed i 27 anni - si sono affrontati in strada, prima a mani nude, poi impugnando bottiglie rotte a mo' di arma.

Almeno otto, secondo i carabinieri che seguono le indagini del caso, le persone che hanno preso parte alla rissa, ma resta da chiarire il motivo scatenante. L'unico dato certo è quello dei feriti: sei soggetti, di cui uno in condizioni più serie e per questo trasportato in pronto soccorso. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è stato necessario l'intervento degli operatori del 118 con tre ambulanze. Al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere presenti in zona.