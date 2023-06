Rissa tra ragazze, presenti incitano alla violenza e riprendono la scena con i cellulari

Due ragazza litigano nei pressi del parco Baden Powell a Cerignola, ragazzini incoraggiano alla violenza e filmano le violenze con i loro cellulari, diffondendo il video su WhatsApp. "Questo episodio di violenza inaudita mette in evidenza un preoccupante degrado culturale che richiede la nostra attenzione" ha spiegato l'assessore alla Sicurezza del Comune, Teresa Cicolella: "Abbiamo adottato misure immediate per garantire un ambiente più sicuro per tutti" aggiunge.

Nei prossimi giorni verrà avviato il progetto 'Vivi la Città', che prevede l'implementazione di turni di servizio fino alle 24 per la Polizia Locale. "Ciò ci permetterà di controllare in modo più efficace i parchi e le aree frequentate principalmente dai giovani, garantendo una presenza costante delle forze dell'ordine. Tuttavia, oltre agli sforzi dell'amministrazione comunale, è fondamentale che le famiglie assumano un ruolo attivo nel controllo e nella responsabilizzazione dei propri figli. Solo attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni e famiglie potremo affrontare con successo il degrado culturale e creare un ambiente più sano e sicuro per tutti i cittadini di Cerignola".