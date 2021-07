Rissa al Cara di Borgo Mezzanone: ferito un 32enne del Ghana

Il giovane non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe riportato tagli superficiali. Individuato il presunto aggressore

Un 32enne del Ghana è stato ferito con un'arma da taglio, probabilmente durante una rissa scoppiata nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone.

L'aggressione è avvenuta questa mattina, intorno a mezzogiorno. Non si conosce l'entità delle ferite e nemmeno che tipo di lama sia stata utilizzata, ma il giovane, titolare di un permesso di soggiorno, non verserebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia.

Sarebbe stato individuato il presunto autore, ma le indagini sono ancora in corso anche per chiarire la dinamica, accertare i motivi della colluttazione e l'eventuale coinvolgimento di altri ospiti del Cara.