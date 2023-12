Omicidio Monopoli, altri 90 giorni per il giudizio in Appello. I familiari: "Non è facile, l'attesa ti morde"

Tre mesi per arrivare al giudizio di secondo grado per l'omicidio di Donato Monopoli, il giovane cerignolano deceduto nel maggio del 2019 dopo sette mesi di agonia in seguito a una rissa avvenuta in una discoteca della periferia di Foggia.

Quest'oggi, infatti, la Corte d'Appello di Bari, dopo aver ascoltato le parti, si è riservata altri 90 giorni per esprimersi. Precedentemente, la gup Marialuisa Bencivenga, del Tribunale di Foggia, ha condannato i due imputati - Francesco Stallone e Michele Verderosa, entrambi foggiani - rispettivamente a 15 anni e 6 mesi di reclusione e a 11 anni e 4 di reclusione.

Il reato contestato è quello di omicidio volontario in concorso, con il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti per Verderosa, ed equivalenti per Stallone. Il giudizio è arrivato al termine del processo con rito abbreviato (la condotta lesiva presa in esame è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge che nega il rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo).

Nel processo d'Appello, la difesa dei due imputati ha percorso la medesima linea difensiva tenuta nel processo di primo grado: ovvero, ha chiesto l'esclusione del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dagli imputati e l’evento morte, avvenuto in ospedale, 7 mesi dopo l’aggressione essendo il decesso verosimilmente connesso ad una condizione pregressa (ma sconosciuta) della giovane vittima.

Sul punto, nemmeno la perizia super-partes richiesta dalla gup riuscì a fare piena luce. In subordine, viene chiesta la riqualificazione del capo di imputazione, da omicidio volontario a omicidio preterinzionale.

"La speranza è l'ultima a morire e dobbiamo e vogliamo continuare ad avere piena fiducia e speranza in chi dovrà pronunciarsi in merito", commentano i familiari di Donato (rappresentati dagli avvocati Rosario Marino e Franco Metta) sulle pagine della community 'Giustizia per Donato'. "Non è facile, l'attesa ti morde ma crediamo e speriamo in cuori che capiscano e rendano a Donato la Giustizia che merita".

Il gruppo era presente, con una piccola delegazione, anche questa mattina, a Bari.