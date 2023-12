Addio impianti pubblicitari pericolanti: al via la messa in sicurezza e il ripristino

Saranno messi in sicurezza, ripristinati ed eventualmente delocalizzati gli impianti pubblicitari di proprietà del Comune di Foggia pericolanti e ammalorati.

La dirigente del Servizio Urbanistica e Sviluppo Economico, Concetta Zuccarino, ha provveduto a impegnare la somma di 320mila euro.

Nelle more di una nuova regolamentazione per la distribuzione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, per tutelare la sicurezza e la salvaguardia dell’incolumità pubblica, il Servizio Suap corre ai ripari, considerate le “cattive condizioni” in cui versano.

Negli anni, sono stati rimossi 112 impianti di varie dimensioni e, per rispettare la superficie minima complessiva di 1.680 metri quadri prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, aggiornato nel 2017, saranno installati nuovi tabelloni.

È previsto un censimento degli impianti esistenti: sarà effettuata “una attenta analisi del territorio per individuare le cosiddette ‘vulnerabilità’ che possono essere le più diverse, tali cioè da sottrarsi ad ogni possibile catalogazione avulsa dal territorio di riferimento e da imporre l'adozione di cautele e precauzioni differenti e dunque un ‘approccio flessibile’ nella gestione degli impianti pubblicitari".

L’operatore economico al quale affidare gli interventi sarà individuato tramite manifestazione interesse.