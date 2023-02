Rotonda della villa comunale in frantumi: la balaustra "vandalizzata e danneggiata" sarà ripristinata

Da almeno cinque mesi, la balaustra della rotonda nella villa comunale di Foggia è ridotta in frantumi. Le scalinate sono state transennate per impedire l’accesso allo storico palco in muratura al centro del Parco Urbano Karol Wojtyla. Il nastro segnaletico della Polizia Locale imbraca ormai alla meno peggio la struttura. Gli elementi architettonici venuti giù sono abbandonati lì da settembre, da un lato un’intera porzione del parapetto, dall’altro alcune colonnine.

Negli atti del Comune si parla espressamente di balaustre “vandalizzate e danneggiate da ignoti”, escludendo il cedimento, ipotesi pure circolata. Qualcosa si muove, e ora il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato ha affidato i servizi di ingegneria per i lavori di ripristino. La rotonda è sottoposta a vincolo architettonico. In tal caso, l’intervento è competenza di un professionista con titolo di architetto.

Il Comune ha già provveduto ad affidare progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione all’architetto Giovanni Basanisi, incaricato degli stessi servizi per la realizzazione, nell’ambito del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, di un bagno disabili a Palazzo di Città, edificio pure sottoposto a vincolo. Non si conoscono i tempi previsti per l’intervento, ma trattandosi di bene vincolato bisognerà attendere il nulla osta della Soprintendenza.

La rotonda della villa comunale, area frequentatissima in questi giorni di Carnevale, è una delle sedi adibite alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili del Comune di Foggia, con tariffe che vanno dai 250 ai 350 euro.