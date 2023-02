Lo sport come volàno contro la violenza: l'iniziativa per gli alunni di Capitanata

Ripartire dallo sport per riacquistare l'amore per sé stessi, per la propria città e per il proprio futuro. Da qui può ripartire l'adolescenza dei ragazzi foggiani, spesso protagonisti di vicende violente.

Per il procuratore capo Ludovico Vaccaro, la Capitanata paga il prezzo di non avere un tribunale dei minori in loco.

Soprattutto negli ultimi anni la cronaca della provincia di Foggia, come anche quella nazionale, ha visto i giovanissimi come principali attori di atti di violenza inauditi che spesso hanno portato all'omicidio. Trovare un percorso alternativo per chi, spesso, trova nea strada e nella violenza, il 'giusto' sfogo per una vita annoiata.

Con questa idea di rivalsa nasce il progetto "Ripartiamo con lo Sport - Con lo Sport contro la violenza", fortemente voluto da 'La Capitanata per lo sport Ets, ha voluto avere come primi interlocutori gli alunni dell'istituto Giannone-Masi. Tra i protagonisti dell'evento oltre al procuratore Vaccaro, il Questore di Foggia Ferdinando Rossi e la testimoniale, esempio di sport e correttezza, la campionessa foggiana di salto in alto Antonella Bevilacqua.