Strage di braccianti sulla Statale 16, le 12 vittime rientravano da una giornata di duro lavoro: rinviati a giudizio tre imprenditori agricoli

Strage di braccianti sulla Statale 16, rinvio a giudizio per tre imprenditori agricoli titolari o responsabili di un'impresa agricola di Campomarino.

Lo ha deciso il gup del Tribunale di Larino, a seguito dell'inchiesta su caporalato e sfruttamento del lavoro bracciantile scaturita dal gravissimo incidente stradale che, nell'agosto 2018, costò la vita a 12 migranti, lungo la Statale 16, tra San Severo e Termoli.

I braccianti, tutti di origine africana e domiciliati nel Foggiano, erano a bordo di un furgone utilizzato per il trasporto da e per i campi della zona di Campomarino, dove erano stati ingaggiati per la raccolta del pomodoro.

Devastante fu lo schianto con un Tir. Il processo a carico dei tre imprenditori partirà il prossimo ottobre, dinanzi al giudice del Tribunale di Larino.