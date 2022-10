Elisoccorso, gare d'appalto "pilotate" al Riuniti di Foggia: rinviati a giudizio l'ex dg Dattoli e altri 7 imputati

Inizierà il 12 gennaio prossimo presso il Tribunale di Foggia il processo dell'inchiesta Icaro per il quale il Gip di Palazzo di Giustizia del capoluogo dauno ha rinviato a giudizio otto dei nove indagati (un dipendente del Policlinico Riuniti ha scelto il rito abbrevviato ed è stato condattato a sei mesi).

Sei di loro il 13 dicembre 2021 erano finiti agli arresti domiciliari: si tratta dell'ex direttore generale dei Riuniti, il manager Vitangelo Dattoli, di Rita Acquaviva, dirigente Asl Fg orsarese ma residente in città, del medico in pensione di Foggia, Antonio Apicella, degli imprenditori Roberto Pucillo e di sua figlia Roberta Valentina - rispettivamente amministratore unico e procuratore di Alidaunia - e del dirigente del policlinico Riuniti, Costantino Quartucci. Tra gli imputati ci sono anche un funzionario e un avvocato.

Nei giorni scorsi, davanti al Gup Antonio Sicuranza, si è celebrata l'udienza preliminare del processo nell'ambito dell'inchiesta delle gare d'appalto bandite da Asl Foggia e dal Policlinico Riuniti, per l'affidamento quadriennale del servizio di elisoccorso e trasporto d'organi.

Il provvedimento cautelare si fondava su un compendio gravemente indiziario a carico dei soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, che sarebbero stati commessi a Foggia nel periodo 2019-2020.

Le indagini avevano consentito di svelare la presunta “manipolazione” di due gare di appalto, ovvero l’affidamento del servizio di elisoccorso ordinario, per un impegno di spesa pari a 36.6 milioni di euro per il primo quinquennio e 29,8 milioni per l’eventuale proroga contrattuale opzionale (leggi qui tutti i dettagli) e l’affidamento del servizio di trasporto aereo di organi e di equipe medica per attività di prelievo e trapianto organi, per un impegno di spesa pari a € 2.642.494 per il primo quadriennio, estendibile - in caso di proroga - fino a € 4.622.494 (leggi qui le carte dell'inchiesta).

Al centro dell'inchiesta era finita Alidaunia. Secondo l'accusa, i vertici e i rappresentanti ufficiali degli enti pubblici committenti avrebbero creato con i referenti di della s.r.l. foggiana attiva nel settore del trasporto aereo una “corsia parallela riservata” volta a rendere quest’ultima la società “predestinata” ad aggiudicarsi le gare, all’insaputa dei suoi futuri o attuali concorrenti.

Corsia, questa, costellata di discovery indebite, di raccolta e recepimento di bozze di capitolati o di controdeduzioni agli argomenti degli ignari competitor, nonché di suggerimenti alle stazioni appaltanti volti, in un primo momento, a pilotare la composizione delle commissioni di gara e, successivamente, a condizionare l’operato dei commissari.

Con ciò suggellando un’alleanza “contro natura”, la quale - pur non sfociando in una decisione favorevole ai “predestinati” - avrebbe, comunque, minato alle fondamenta e alterato l’intero corso delle gare “attenzionate”.