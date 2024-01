Appalti truccati al Policlinico Riuniti: nove persone rinviate a giudizio, coinvolte nel 'sistema' De Santis

Nell'udienza di ieri 22 gennaio, il Gup ha disposto il rinvio a giudizio all'indirizzo di nove persone coinvolte nell'inchiesta che il 17 gennaio dell'anno scorso, aveva svelato alcuni episodi di concussione e di corruzione correlati ad affidamenti diretti di lavori e forniture, nonché la “manipolazione” di quattro gare di appalto bandite dal Riuniti di Foggia. Accolta quindi la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Stralciata la posizione del dirigente del Policlinico dauno Massimo De Santis, che aveva patteggiato la pena a tre anni e due mesi. Così come un'altra delle undici persone coinvolte, un consulente di Milano, condannato a otto mesi.

La prima relativa all'affidamento del servizio di riqualificazione e attivazione delle otto sale operatorie all’interno del blocco operatorio per un impegno di spesa pari a 2.199.555,89 euro (gara bandita il 1° luglio 2019). La seconda gara finita nella lente della Procura riguarda l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici (gara bandita il 23.07.2020) per un impegno di spesa pari a 4 milioni.

Le indagini hanno riguardato l'affidamento diretto del servizio inerente alla viabilità interna ed agli accessi carrabili e pedonali (gara bandita il 18.07.2019), per un impegno di spesa pari a € 42.362,46 e la gara sul servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti gas medicinali e tecnici (gara bandita in data 15.05.2018) per un impegno di spesa pari a 1,6 milioni (continua a leggere).

Il pm Anna Landi, lo ricordiamo, aveva chiesto il rinvio a giudizio per sette imprenditori, due dipendenti del nosocomio, un notaio e un consulente, accusati, a vario titolo, di concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, commessi a Foggia nel periodo 2018-2021.

Un anno fa, oltre al 'mamma santissima' De Santis, erano stati arrestati dalla Guardia di Finanza i baresi Nicola Stefanelli e Nicola Amoruso, Marco La Bianca di Acquaviva delle Fonti. A processo sono finiti anche un dirigente cerignolano dell'area tecnica dei Policlinico, un notaio di Foggia, quattro amministratori o legali rappresentanti di ditte finite nel 'sistema' del dirigente, tra cui un napoletano, due foggiani e un barese di Altamura.